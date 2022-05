Boucar Ndiaye :"il est primordial de développer l’énergie verte"

Faire la promotion de l'Energie Verte

’’Il faut favoriser la promotion de l’énergie verte, afin de rompre la dépendance au pétrole et introduire dans le processus la création d’initiatives allant dans le sens de produire de l’énergie à partir du durable : le soleil, l’eau, le vent, etc.’’, déclare Boucar Ndiaye, Directeur de la Planification et de la Veille environnementale au ministère de l’Environnement et du Développement durable.





Prenant part à un comité régional de développement (CRD) sur PSE-Vert initié par le Bureau opérationnel de suivi du Plan Sénégal émergent (BOS/PSE) en collaboration avec le ministère de l’Environnement et du Développement durable, M. Ndiaye plaide pour le développement de l'énergie verte. Car, dit-il, "avec la crise actuelle en Ukraine, nous voyons qu’il y a une flambée des coûts du pétrole. Et si cela continue, est-ce que nos pays en développement seront en mesure d’importer du pétrole pour faire fonctionner notre économie ?"





Ainsi, le colonel Boucar Ndiaye estime que le privé devait davantage investir dans des actions durables au profit des populations. ’’Une industrie portée par le privé qui fabrique des panneaux solaires va créer des emplois, de la richesse pour le pays et va contribuer à un développement plus harmonieux, beaucoup plus durable, parce qu’on ne dépendra plus de l’extérieur’’, a-t-il souligné à l'Aps.





A en croire le directeur de la Planification et de la Veille environnementale, il faudra, au préalable, "s’assurer de la faisabilité des projets sur le plan durable et ne pas abandonner brusquement les énergies conventionnelles".