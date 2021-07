Bougazelli : "Pourquoi ma liberté provisoire doit déranger alors que Sonko…"

Invité politique de Toc Toc Sénégal, la matinale d'Itv, ce lundi, 12 juillet, Seydina Fall dit Bougazelli a évoqué l'affaire de faux billets qu'il lui avait valu un séjour en prison, l'année dernière. Avant qu'il ne bénéficie d'une liberté provisoire. Par rapport à celle-ci, l'ex-député exprime son indignation, comparant sa situation à celle de l'opposant et leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, accusé de viols répétés et menaces de mort par Adji Sarr, une jeune masseuse.