Boulevard 54 (Ziguinchor) : Boulevard de la mort et/ou de l'insécurité?

Boulevard 54 ou l'axe de la mort

C'est du moins le ressenti et le questionnement de bon nombre des populations de Ziguinchor habitants le long de cette route. En moins d'un mois, deux motoristes ont été tués de manière atroce sur cette route qui traverse les quartiers Santhiaba, Belfort, Cadior, Tilène, Néma 2, Kandialang et qui prolonge jusqu'à Mpack pour arriver à frontière Bissau-guinéenne.





En plus des gros porteurs qui occupent la route à longueur de journée rétrécissant ainsi la chaussée et les nids de poules qui demeurent visibles partout, circuler la nuit devient encore un grand risque sur le boulevard 54, déplore un jeune Jakartaman habitant la zone de Néma 2, et témoin du denier accident qui a coûté la vie à A. Badji, directeur d'école à Tambacounda dans l'Adéane, la nuit du 14 septembre dernier. " La route n'est plus éclairée depuis des jours, et comme il fait sombre, des accidents peuvent se produire facilement sur cet axe. En plus le manque d'éclairage augmente les risques d'insécurité", affirme Bamba Sané, jeune Jakartaman.