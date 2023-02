Bouna Kanté, lauréat du Prix Ragnée de l’action sociale : le triomphe de l’altruisme

La onzième édition du prix Ragnée a consacré l'enfant de la Sicap Rue 10 Bouna Kanté. Le Secrétaire général de CGIS filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignations, et responsable politique de la Commune de Fann Point E Amitié a remporté le Prix Ragnée de l’action sociale.





Ce prix vient récompenser celui qui, durant la pandémie de COVID 19, a mené une campagne nationale de décontamination des lieux de culte. Il a déployé ses équipes à la grande mosquée de Touba, à Tivaouane et à Médina Baye. La mosquée de Massalikoul jinane à Dakar, certaines Administrations de l'Etat, des maisons d'arrêt et de correction, des Commissariats de Police et naturellement des concessions de la Commune de Fann Point E Amitié ont été curés et désinfectés.





Cet altruisme adossé à une générosité agissante sous tend les actions sociales d'envergure de celui qui se décrit comme un “soldat infatigable du Président Macky Sall”.





Ainsi, Bouna Kanté a récemment offert au centre de santé, Gaspard Camara, une ambulance médicalisée de dernière génération.