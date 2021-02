Boune (Banlieue Dakar) : Ce que risquent une excisseuse et les mères de ses 6 victimes

Une tragédie a été évitée de justesse à Boune, un quartier situé dans la banlieue de Dakar. Six fillettes, âgées de 7 à 9 ans, ont failli passer de vie à trépas.À en croire L'Observateur, le drame fait suite à une opération d'excision collective, planifiée par les parents des fillettes, qui a mal tourné.Les victimes ont été acheminées aux urgences de l'hôpital de Pikine, où elles sont admises au bloc opératoire.L'exciseuse et les mères des filles ont été arrêtées. Les mises en cause encourent des peines allant de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement ferme.Mais, lorsque les mutilations génitales entraînent la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera prononcée.Sera également puni des mêmes peines, toute personne qui aura -par des dons, promesses, influences, menaces intimidations, abus d’autorité…- provoqué ces mutilations sexuelles ou donné des instructions pour les commettre.