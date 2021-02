Bounkiling : Le collectif pour la défense des intérêts de Wandifa s’en prend à la Dscos

« Pourquoi la Direction de la Surveillance des Constructions et de l'occupation du Sol (DSCOS) ne semble pas prendre ses responsabilités par rapport au dossier du lotissement de la commune de Madina Wandifa, alors que le maire Malang Seyni Faty a avoué à ses éléments qu’il a fait un lotissement sans autorisation »? se demande Bakary Faty, le coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts de Wandifa.Et de poursuivre dans un communiqué: « Le maire de ladite commune n’a pas cessé ses activités sur le foncier, malgré que la Dscos soit saisie pour le caractère irrégulier de ce lotissement. Il continue de délivrer des autorisations de construire sur des terrains issus de ce lotissement non autorisé », se désole le collectif.Bakary Faty et compagnie ne s’expliquent pas le fait que la Dscos fait des descentes musclées dans certaines communes du Sénégal pour démolir des maisons ou pour enlever les bornes, comme ce fut le cas à Bambilor et à Mbour 4 et veuille fermer les yeux sur le cas patent de Wandifa.Le communiqué rappelle que cette structure a été saisie depuis le 07 janvier 2020 et jusque-là, elle n’a fait aucun geste allant dans le sens de soulager les propriétaires de terres victimes d’expropriation ou de sanctionner le maire pour non-respect des lois et règlements en matière d’urbanisme et d’occupation des sols.« Protège-t-elle un délinquant foncier qui a loti tout un périmètre communal en 10 ans ? Va-t-elle attendre que les gens construisent sur des terrains issus d’un lotissement irrégulier pour démolir leurs maisons après »?, s’interroge le collectif.Dans l’attente d’une suite favorable à leurs revendications, le collectif a mis sur pied un comité de veille pour protéger les champs contre les détenteurs d’attestations de distribution de parcelles issues de ce lotissement.