Bounkiling : Médina Wandifa exige l'annulation du lotissement de 2009

Les populations de la commune de Médina Wandifa, dans le département de Bounkiling (région de Sedhiou) ont organisé un rassemblement ce vendredi pour exiger l'annulation pure et simple du lotissement de 2009 qu'elles jugent non autorisé. ''Aucun service compétent n'a été ni de près ni de loin impliqué dans ce lotissement. Même les versements des frais de bornage ont été encaissés par le maire en violation des règles de comptabilité et de trésorerie'', a martelé Bakary Faty, le président du Collectif pour la défense des intérêts de la commune de Médina Wandifa.





Pour les membres de ce collectif, le maire Malang Seyni Faty devra répondre de ses actes devant le tribunal de grande instance de Sedhiou, pour avoir loti toutes les terres de la commune au détriment des générations futures.





Une plainte a été déposée dans ce sens et les camarades de Bakary Faty pensent que la surprotection dont le maire avait bénéficié sous le règne de Macky Sall sera levée pour que le droit soit dit.





En outre, le collectif a dénoncé la gestion calamiteuse du maire qui, selon Bakary Faty, a préféré dilapider 90 millions pour les festivités des 15 ans de la mairie que de payer une facture de 11 millions pour permettre à la commune d'avoir accès à l'eau.