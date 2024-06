Bounkiling : On en sait plus sur l'accident mortel survenu ce dimanche à Saré Alcaly

On en sait un peu plus sur l'accident survenu ce dimanche matin aux environs de 8 h, au village de Saré Alcaly, dans la commune de Bogal (département de Bounkiling). La victime s'appelle Moussa Diallo et est originaire du village de Gouta. Ayant obtenu l'entrée en 6e, il y a trois ans, il est orienté au Cem de Tankon, situé à 3 km à l'ouest de Saré Alcaly où il n'a pas pu trouver un tuteur. Il est alors venu à Saré Alcaly et faisait la navette chaque matin entre le village et son collège.





Ce dimanche, son tuteur l'a envoyé chercher du pain avec sa moto. Au retour, il a traversé la nationale à vive allure, sans respecter le stop. Le véhicule qui roulait dans le sens Senoba - Ziguinchor l'a heurté violemment. Il est décédé sur le coup.





Le chauffeur du véhicule est un militaire en civil. Il allait pour les besoins de la Tabaski, a-t-on appris d'un habitant du village. Pour éviter la furie des jeunes, il a été caché, le temps que le calme revienne dans la bourgade qui était déjà à feu et à sang.