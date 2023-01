Bounkiling : Un homme retrouvé pendu à Faoun

Un homme retrouvé pendu à Faoun

La mort par pendaison a encore semé l'émoi au village de Faoun Torodo situé dans le département de Bounkiling (région de Sédhiou).

C'est mercredi dernier que des individus à la recherche de bois de chauffe ont trouvé dans la forêt du village le corps sans vie d'un homme pendu à un arbre.