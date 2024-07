Bounkiling : Un professeur, beau-fils du roi d'Oussouye, meurt dans un accident

La tragédie s'est produite dans la commune de Diacounda du département de Bounkiling, dans la région de Sedhiou. Ankiling Diedhiou, professeur de lettres au Cem de Bounghary, sa femme (fille du roi d'Oussouye) et ses enfants partaient en vacances à Siganar, leur village natal, situé dans le département d'Oussouye. Le véhicule du roi était venu les chercher à Bounghary.





Lorsqu'ils sont arrivés à hauteur de Diacounda, leur chauffeur, voulant éviter un conducteur de Jakarta, a perdu le contrôle du véhicule et a percuté un poteau électrique. Ankiling est décédé sur le coup. Ses deux enfants et ses deux neveux ainsi que sa femme, grièvement blessés, ont été évacués au centre de santé de Bounkiling.





Notre source informe que quatre des blessés ont été libérés, mais le cinquième est toujours en réanimation, souffrant d'un traumatisme crânien.





Joint par téléphone, le principal du Cem a exprimé toute sa tristesse d'avoir perdu un adjoint très dévoué au travail.