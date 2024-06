Bounkiling - Une collision entre deux véhicules fait un mort à Diacounda

La route aura été tragique, ce dimanche matin. Après l'accident mortel survenu ce matin aux environs de 8 h à Sare Alcaly, dans la commune de Bogal (département de Bounkiling), un autre a fait plusieurs blessés, à 12 h, à Diopcounda, dans le département de Sedhiou.





Comme si le malheur ne vient jamais seul, on nous annonce aussi une collision entre un bus et un véhicule particulier à Diacounda, toujours dans le département de Bounkiling, sur la nationale n°4. On déplore un mort et des dégâts matériels.