Bounkiling : Une fille et une femme meurent après avoir bu un produit phitosanitaire

Une jeune fille de 17 ans et une femme de 30 ans, mère de 4 enfants ont trouvé la mort au village de Médina Bocar Sy, situé dans la commune de Faoune (département de Bounkiling). Au nombre de cinq femmes et filles, elles étaient parties en brousse pour de besoins divers.Assoiffées, elles sont tombées sur un bidon qu’elles ont trouvé dans un champ d’arachides mais qui contenait un produit phytosanitaire. Les trois se sont précipitées sur le bidon et l’ont vidé à grande gorgées.Au bout de quelques minutes, elles ont eu des malaises. Elles ont été acheminées jusqu’à la nationale n°4 par une charrette mais ont peiné à trouver un véhicule pour leur évacuation au centre de santé de Bounkiling situé à 20 kilomètres. Les deux sont mortes sur le champ et l’une est encore internée à l’hôpital.Le maire de Faoune, Ibrahima Ba déplore l’absence d’une ambulance à l’unique poste de santé de la commune. « C’est le véhicule de la commune qui est l’ambulance de la localité composée de 31 villages dont un seul est électrifié » a-t-il déploré devant les autorités en comité régional de développement ce mardi sur l’aménagement et le développement équitable du territoire.