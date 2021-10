Bourses familiales : 3 trimestres d'arriérés de paiement, La Poste au banc des accusés

Les bénéficiaires des bourses de sécurité familiale sont dans le dur. En effet, ils comptabilisent trois trimestres d’arriérés de paiement.



À signaler qu’ils perçoivent 100 000 Fcfa par ménage et par an, à raison de 25 000 Fcfa par trimestre, pour renforcer leurs capacités productives et éducatives.



Quid de ce retard de paiement ? La Poste par où passe ces paiements a capté les fonds pour éponger une partie de la dette que lui doit l’État.



Ce, rapporte Le Quotidien dans sa livraison du jour, au grand dam des ménages pauvres qui sont les bénéficiaires des bourses familiales.