Bradage foncier : Macky sermonne les maires, Aliou Sall accuse les agents de l'État

Le chef de l'État a présidé, hier, à Diamniadio, la journée nationale de la décentralisation.





S'adressant aux élus locaux, Macky Sall les a sermonnés en leur déconseillant d'octroyer des terres sans justification valable.





Mais, le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, n'émet pas sur la même longueur d'onde que son frère de président de la République.





Selon le président de l'Association des maires du Sénégal (AMS), dont les propos sont rapportés par le quotidien L'AS, les agents de l'État sont au cœur de nombreux litiges fonciers.