Bradage foncier, pollution : La zone des Niayes, un périmètre en Danger (Pastef)

Une visite, aux maraîchers de la zone des Niayes, pour s’enquérir de leurs situations et conditions de travail, a livré la stupéfiante vérité aux membres de la section communale de Pastef de la Patte d’Oie venus s’enquérir des situations et conditions de travail des maraîchers de la zone des Niayes. Ces membres du Parti d’Ousmane Sonko ont fait le déplacement dans le cadre des vacances patriotiques de leur formation pour réfléchir sur les possibilités de collaboration pour une mise en valeur du site avec ces derniers. Mais ils ont dû déchanter.« Grande a été notre surprise de constater la réalité sur place que ces braves hommes et femmes sont victimes d’agression de toutes sortes », déclare Mme Maimouna Dièye, coordonnatrice de la Section communale de Pastef de la Patte d’Oie. Une occupation anarchique de l’espace dans la zone, selon les Patriotes, plombe les activités de maraichage.« Les remblais, gravats, objets de recyclage et ordures qu’on y déverse de même que les produits utilisés par les ferrailleurs, polluent la nappe et détériorent l’équilibre écologique de la zone qui perd progressivement, sa fonction naturelle de poumon, sans compter les autres agressions sur le site, telles que l’huile déversée par les mécaniciens, la fumée causée par le fumage du poisson qui détruisent les cultures. Toutes ces activités exposent les populations riveraines à une pollution dont les conséquences peuvent leur être fatales à long terme », constate-t-elle.La situation de la zone des Niayes est aggravée, au regard des membres de ladite section communale de Pastef, par la reconversion des espaces de cultures en zone d’habitation. Elle dénonce des menaces de bradage du foncier malgré l’existence de 2 Décrets respectivement n° 2019-748 du 29 mars 2019 portant création de la Réserve Nationale Urbaine de la Grande Niaye de Pikine et Dépendance et n° 2019/1758 du 16 0ctobre 2019 portant résiliation de baux consentis par l’État.Selon ces proches de Ousmane Sonko, la Zone des Niayes en plus de ces agressions sur l’environnement est devenue un véritable terreau pour l’insécurité.« Mais grande a été notre surprise de constater la réalité sur place, que ces braves hommes et femmes sont victimes d’agression de toutes sortes », dénoncent-ils en pointant du doigt l’insécurité grandissante causée par la présence de malfaiteurs, allusion faite aux cas de viols qui s’y seraient déroulés.Maimouna Dièye et ses camarades lancent un appel solennel et pressant les autorités notamment au Président de la République, au maire de la Commune de la Patte d’Oie et au Conservateur de la zone des Niayes pour mettre fin à cette anarchie qui selon eux, n’a pas de qualificatif et préserver l'environnement. Ils invitent la population de la commune de Patte d’Oie à une meilleure prise de conscience de l’action citoyenne et à s’impliquer dans les affaires de la Cité.