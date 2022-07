BRAQUAGE À GOUDIRY : La gendarmerie retrouve le véhicule subtilisé par les malfrats

Les intenses recherches entreprises par les éléments de la gendarmerie de la Légion Est pour retrouver le butin dont un véhicule d'une entreprise emportée par les malfrats, au cours du braquage perpétré à Goudiry et Bala ( https://www.seneweb.com/news/Societe/attaque-a-main-armee-a-goudiry-et-bala-u_n_382269.html ), ont finalement porté leurs fruits.





Le véhicule a été retrouvé en pleine brousse à Koussanar.

Lescommunes de Goudiry et Bala, dans la région de Tambacounda, ont été, à la fin du mois de juin dernier, visitées par des malfrats lourdement armés et encagoulés. Ces partisans du moindre effort ont fait irruption dans des commerces et des maisons pour dépouiller les populations. Ils ont grièvement blessé un individu et réussi à emporter avec eux, dans leur fuite, plusieurs millions et un véhicule d’une société de la place.