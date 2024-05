Braquage à main armée : À bord de moto TMax, des bandits volent 19 millions appartenant à un indien, ils risquent la perpétuité

Le 29 avril 2022, un braquage à main armée a été perpétré par une bande sur un indien du nom de Reupesumar Jyotindra Prasad, âgé de 49 ans. N'eut été l'altercation qui avait opposé Mamadou Fall et Moussa Thiam à un agent Asp, la bande allait disparaître dans la nature. Ce jour-là, Mamadou Fall et ses coaccusés ont été informés de la présence d'un individu qui détenait un sac contenant une très forte somme d'argent. La bande a décidé ainsi de quitter Dakar pour rallier Mbour. A 15h 30mn, les assaillants au nombre de 10 réussissent à s'emparer du sac. Les membres du gang étaient armés de couteaux et de pistolets. Après son forfait, le groupe est retourné à Dakar. Mamadou Fall et Moussa Thiam ont été arrêtés par un agent Asp, ils ont refusé d'obtempérer et une altercation s'en est suivie. Ils seront arrêtés et conduits au poste de police de Diamaguene.