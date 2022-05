Braquage à main armée à Mbour : les 4 suspects, accusés d'avoir emporté 19 millions, arrêtés à Dakar par la Sûreté Urbaine

Une redoutable bande de malfaiteurs a été neutralisée par la police. D'après le quotidien Libération, elle est au coeur de plusieurs agressions armées, dont la dernière en date a eu lieu dans le département de Mbour.



Sur place, informe le journal dans sa parution de ce mercredi, un ressortissant indien a été délesté de la somme de dix-neuf (19) millions de FCfa.



En effet, après cette agression, le commissariat de Mbour avait sollicité le concours de Sûreté Urbaine (SU), compétente à agir sur l'ensemble du territoire national.



Aussi, les recoupements effectués par les limiers ont permis de savoir que le même gang avait été identifié auparavant, car il était cité dans de nombreux cas de vols à l'arraché.



Des soupçons finalement confirmés par les résultats des réquisitions qui avaient localisé, au moment de l'agression du ressortissant indien, les suspects dans le secteur de Mbour.



D'ailleurs, le 29 avril dernier, deux membres de la bande en question (Mamadou Fall alias Saër et Moussa Touré dit Ndambé) ont été interpellés, à Wakhinane-Nimzatt, lors d'uneopération de contrôle routier.



Mis à la disposition de la Sûreté Urbaine (SU) et confrontés aux éléments glanés par les enquêteurs, les mis en cause ont fini par avouer leur participation à l l'agression du ressortissant indien.



Accompagnés des prénommés Nianga et Issa qui leur ont mis la puce à l'oreille, Saër et Ndambé, après avoir identifié la "cible", se sont rendus, à bord de leurs motos de marque Tmax, à Mbour.



À l'issue d'investigations rondement menées, les suspects ont été tous conduits à Mbour. Idem pour les objets saisis sur eux. Quant aux deux motos Tmax qu'ilsconduisaient, ils ont purement et simplement été mobilisés.