Braquage à Touba : Bassirou Touré écroué à la prison de Diourbel

C'est officiel ! Bassirou Touré a passé sa première nuit à la prison centrale de Diourbel. Le malfrat a été inculpé et placé sous mandat de dépôt ce mercredi suite à un double retour de parquet.



Selon des sources autorisées de Seneweb, le maître coranique issu d'une famille religieuse risque gros ! En effet, déféré pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec usage de véhicule et d'armes à feu, le dossier de Bassirou Touré a été envoyé en instruction. Ainsi, il devra croupir en prison loin de sa famille domiciliée au quartier Darou Miname à Touba en écoutant le juge d'instructeur en charge de l'affaire.



Pour rappel, Serigne Bassirou Mbacké, petit-fils du khalife général des mourides a été confondu avec Bassirou Touré avant d'être brutalisé par 04 éléments du poste de Police de Gouye Mbinde lors de son arrestation. Alors, le chef religieux avait refusé d'être embarqué à la police et avait été violenté. Suite à cette affaire, le véritable mis en cause, activement recherché, a finalement été arrêté mardi dernier. Il a passé la fête de Korité entre les mains des hommes du Lieutenant Moussa Faye comme le révélait Seneweb le week-end dernier.