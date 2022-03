Braquage à Touba: un des bandits ouvre le feu sur un vendeur, le butin emporté

Une personne a été blessée par balle, le jeudi 24 mars 2022, vers 20h 30 à Touba, lors d'une attaque à main armée perpétrée dans une quincaillerie. Selon une source de Seneweb, le propriétaire de ce lieu de commerce a été également roué de coups par les assaillants lourdement armés. Après leur forfait, les bandits, à l'aide d'une voiture, ont emporté un butin non encore évalué, lors de leur retraite.



Après un long répit, des braqueurs ont repris du service à Touba. Des assaillants lourdement armés ont fait irruption, le jeudi 24 mars vers les coups de 20h30, dans une quincaillerie située, au quartier ''Ñari pneu''.



Au cours de leur descente musclée, l'un des bandits a ouvert sur le feu. La balle a atteint un employé au niveau de l'une de ses cuisses d'après des sources de Seneweb proches de l'enquête.



Il a été également rapporté que le gérant de cette quincaillerie a essuyé de violents coups de marteaux. Après avoir neutralisé et blessé, ces derniers, les bandits ont emporté un butin non encore évalué lors de leur retraite.



Le coût du butin n'est pas encore estimé. Parce que la police n'a pas encore entendu le propriétaire de cette quincaillerie. D'ailleurs, les deux blessés sont actuellement évacués à l'hôpital pour une prise en charge médicale.



L'enquête ouverte par la police de Ndamatou suit son cours.