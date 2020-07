Braquage aux Allées du Centenaire : La Dic brise le silence

La vidéo est devenue virale. Elle montre des malfaiteurs en train de braquer une boutique.





Dans un communiqué de presse, la Division des investigations criminelles (Dic) de la Direction de la police judiciaire dit avoir été saisie d’une plainte, suite au braquage, le 21 juillet 2020, en plein jour, par des individus, d’un magasin sis aux allées du Centenaire et appartenant à un ressortissant Chinois.





Toutefois, précisent les pandores, "contrairement aux informations diffusées à travers les réseaux sociaux et dans certains organes de presse, au lieu de 96.000.000 Fcfa, c’est une somme de 70.000.000 Fcfa qui a été emportée par les malfaiteurs en plus de téléphones portables iPhone, Xmax et des Power Bank".





La même source de renseigner, par ailleurs, que "les investigations en cours ont, pour le moment, permis l’interpellation du cerveau de la bande qui est un ex-agent radié des cadres de police et un de ses acolytes".