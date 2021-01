Braquage de la station d’essence de Touba Guédé

Sauf retour de parquet, les membres de la bande devraient passer leur première nuit à la prison de Diourbel.En effet, la bande qui avait cambriolé une station d’essence à Touba Guédé a été appréhendée la semaine dernière par les éléments de la brigade de recherches de la police de Touba.Selon L’AS, les malfaiteurs avaient effectué une descente musclée à la station avant de malmener le gérant et de le dépouiller de son argent.D’après les informations du journal, ce dernier s’est retrouvé avec des blessures à la tête.Activement recherchés par les forces de sécurité, les sept (7) membres de la bande ont connu une cavale de courte durée.Au terme de leur garde à vue, ils ont été déférés hier au parquet du tribunal de Grande Instance de Diourbel.Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme et coups et blessures volontaires.