Braquage de la station "Total " à Dahra Djoloff : Des cartes de crédit et la somme de 900.000 frs emportés

Dans la nuit du jeudi 22 au vendredi 23 juillet dernier, vers 3 heures du matin, 05 individus encagoulés et munis d’armes à feu, de gourdins et de machettes ont braqué la station services Total située à l’entrée de Dahra en venant de Touba. Les mal frats ont emporté des cartes de crédit et la somme de 900.000 frs.

Selon une source proche du dossier, les assaillants ont débarqué à bord d’un véhicule 4/4 devant la station. Ils ont tabassé le vigile avec des gourdins et des machettes jusqu'à ce que dernier perdre connaissance. Pour accéder à l’intérieur des locaux, les malfaiteurs ont caillassé toutes les vitres des portes du magasin central et du bureau du gérant. Ils se sont emparés des cartes de crédit et de l’argent gardé dans un coin du bureau du gérant non loin du comptoir.