Braquage raté : le caïd le plus recherché du Sénégal tombe à Grand-Dakar

P. M. Gueye, un caïd, et son binôme, B. BA, ne ciblent que de riches commerçants chinois et sénégalais. Mercredi dernier, après de multiples hold up, cambriolages et autres exactions, ils ont suivi le commerçant M. L. Kane. Les 2 malfrats l’ont interpellé, vers 22 heures, à proximité de l’Église Sainte-Thérése de Grand-Dakar, lui arrachant son sac.



Le film d’un braquage qui a faillé virer au drame



D’après le récit de L’Obs de ce vendredi 3 mars, Kane a tenté de résister mais, il sera menacé, une arme de marque Walther posée sur la tempe. P. M. Gueye, qui avait dégainé, a même appuyé sur la gâchette. La victime n’a dû son salut qu’à un concours de circonstances. Les munitions sont restées bloquées dans le canon.



Tombés sur la scène, un groupe de jeunes volent au secours du commerçant. Pour échapper au lynchage, l’agresseur, qui avait le doigt toujours sur la gâchette, dégaine et tire. Les jeunes ont eu la même chance que Kane. Le pistolet est resté muet.



Sauf que signale le journal, les bandits, cloués sur place par une panne de leur engin, passeront un sale quart d’heure entre les mains des jeunes. Ils seront sauvagement battus. Alertée, la police de Grand-Dakar est finalement intervenue. Le visage amoché, les 2 bandits ont fini à l’hôpital. Mais, les limiers ont saisi le pistolet, 2 chargeurs, 19 munitions, dont l’une éraflée et l’autre tordue, et une paire de menottes.



Selon L’Obs, P.M. Gueye, âgé de 23 ans, se révèle être le caïd le plus recherché au Sénégal. Incriminé dans 3 procédures distinctes, il était dans le viseur des limiers de la Sûreté urbaine (Su) de Dakar, des commissariats d’arrondissement de la Médina et de Dieuppeul. Il était également recherché par les pandores de la Section de recherches (Sr) de la Gendarmerie de Colobane et leurs collègues des brigades de Foire et de Ziguinchor. Ses acolytes impliqués dans ces dossiers sont en prison. Lui parvenait, jusqu’à son interpellation, à passer à travers les mailles des filets.



En 2022, il avait violemment attaqué une ressortissante chinoise établie à la Médina. Armé d’une machette, il avait volé ses 4 millions F CFA. Le 12 avril dernier, à Dieuppeul, P. M. Gueye et sa bande avaient attaqué deux commerçants chinois et leur chauffeur sénégalais. Après avoir dégainé et tiré dans le tas, ils avaient réussi à emporter un butin de 33 millions.



Le chauffeur, atteint à la colonne vertébrale, a fini sur une chaise roulante, paralysé. P. M. Gueye et sa bande sont poursuivis pour tentative de meurtre, association de malfaiteurs, vol à main armée, commise la nuit avec moyen de transport.