Braquage spectaculaire : 5 agresseurs armés de couteau neutralisés par la police de Comico

Une scène digne d'un scénario hollywoodien cristallise les débats à Yeumbeul, depuis le samedi dernier ! En effet, un gang d'agresseurs a perpétré une attaque à main armée dans un domicile en plein jour.



Six assaillants, tous armés de couteau, ont débarqué à Boune, avant de toquer à la porte d'un appartement. Selon la plaignante N. S. N., sa sœur a ouvert la porte pour s'enquérir de la situation. C'est sur ces entrefaites que l'un des intrus lui a demandé le nom d'une personne dont elle ignore l'identité. À cet effet, elle a tenté de refermer la porte. Brusquement, les cinq bandits ont bloqué la porte, avant de faire irruption dans l'appartement.



Une fois à l'intérieur, trois des malfaiteurs ont brandi leur couteau pour sommer les occupantes de garder le silence. Ainsi, ces femmes ont été tenues en respect dans une chambre, selon des informations de Seneweb.



Tout sur le butin emporté par le gang d'agresseurs



Le gang d'agresseurs y a emporté des téléphones portables dont deux de marque iPhone 12 et 11, des greffages, une somme de 500 000 F Cfa et une chaine en or d’une valeur de 200 000 F Cfa et un sac à main contenant des documents administratifs et des titres de voyage.



Suite à ce forfait, la victime, N. S. N., s'est présentée au commissariat de Yeumbeul-Comico où elle a retracé le film de son calvaire, avant de déposer une plainte sur la table du chef de service.



Ainsi, le commissaire Cheikh Ahmed Tidiane Diallo et ses hommes ont mis en branle la machine judiciaire. Au cours d'intenses investigations, les limiers ont réussi à interpeller un membre du gang.



Soumis à un interrogatoire serré, M. Dièye a reconnu son statut de malfrat. Il a confié qu'ils ont vendu les trois téléphones portables, dont deux de marque iPhone 12 et 11 respectivement à 100 000 , 50 000 et 15 000 F Cfa au marché de Colobane auprès du nommé M. Fall. Ce receleur a été cueilli par les hommes du commissaire Diallo grâce à la collaboration du mis en cause arrêté.



Selon des sources de Seneweb, les policiers de Yeumbeul-Comico ont également interpellé les quatre autres membres.



Au total, cinq agresseurs et un receleur sont tombés dans la nasse des limiers. Et un sixième agresseur en cavale est activement recherché.



Cinq couteaux ont été saisis par-devers les malfaiteurs arrêtés. Au terme de l’enquête, les cinq agresseurs ont été déférés ce vendredi pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis avec violence et usage d’arme blanche, tout comme leur receleur.