Bras de fer à Mbao : Un gendarme tente de foncer avec son véhicule sur un policier qui ouvre le feu

La police et la gendarmerie se disputent le secteur de Mbao. L'irréparable a été évité, dans la nuit du samedi au dimanche, au niveau de cette localité où limiers et pandores ont failli en venir aux mains, à cause d'un conflit de compétence.





Tout est parti lorsque les policiers du nouveau commissariat de la Zac-Mbao ont opposé une résistance aux éléments de la brigade de gendarmerie de la Zone franche qui voulaient effectuer une opération de sécurisation au niveau de ce secteur.





Selon des sources de Seneweb, les policiers ont barré la route avec leur véhicule, pour empêcher les pandores d'investir le secteur. C'est ainsi que les deux camps ont sollicité respectivement un renfort.





Dans ce méli-mélo déroulé à quelques encablures du commissariat de Zac-Mbao, un gendarme a tenté de foncer avec son véhicule sur un policier. Ce dernier a tiré un coup de sommation pour l'en dissuader, d'après des confidences faites à Seneweb.





L'incident a duré près de plus de trois tours d'horloge, dans la nuit d'hier samedi à ce dimanche. Chacun des deux camps campait sur sa position. C'est finalement vers les coups de 2 h du matin que les gendarmes se sont retirés, d'après nos sources.





En effet, cette zone convoitée était auparavant dans le giron de la gendarmerie. Mais le nouveau commissariat de Zac-Mbao, qui y a été érigé, suite à un arrêté du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, a changé la donne.

En effet, selon l'" article 2, "le secteur de compétence territoriale du commissariat d'arrondissement de Mbao s'étend aux limites territoriales de la commune de Mbao", lit-on dans le document officiel.