Brèche de Saint-Louis : L'entreprise chinoise abandonne le chantier, les populations dans le désarroi

Les travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis sont à l'arrêt, au grand dam des pêcheurs qui n'ont plus d'espoir de voir le chantier achevé. L'entreprise chinoise, en charge des travaux, a plié bagages. Pour cause, rapporte L'AS dans sa parution du jour les Chinois trouvent insuffisante l'enveloppe de sept (07) milliards Fcfa pour réaliser les travaux.





Pourtant, l'entreprise a été attributaire du projet à la suite d'un appel d'offre international. Mais, contre toute attente, les Chinois ont jeté l'éponge. D'après certaines indiscrétions, ils ont adressé une correspondance au ministre de la Pêche et de l'Économie maritime pour l'aviser de leur décision. Alioune Ndoye avait marqué toute sa déception avant de résilier le contrat.