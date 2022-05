Brigades de l’hydraulique : Les travailleurs bénévoles menacent de faire grève

Le Collectif des travailleurs bénévoles des seize brigades de l’hydraulique du Sénégal va observer une grève générale de 72 heures, à compter du 28 juin 2022. Il a déposé sa lettre d’information qui fait office de préavis de grève auprès de la tutelle. Les motifs de cette grève portent sur les trois points.





Il s’agit de «l’absence de suite du dépôt de nos dossiers de demande d’emploi dans le programme Xeyu Ndaw Ni comme demandé, de l’absence de réponse relative aux questions formulées sur les modalités de recrutement des membres du collectif dans le programme « Xeyu Ndaw Ni et du recrutement de complaisance de 20 chauffeurs de camions-citernes sans qualification», note la lettre.





Le collectif invite ainsi le ministre à la table de négociations avant que l’irréparable ne se produise.





Le document souligne que le courrier des dossiers de demandes d’emploi individuelles est déposé au niveau du ministère le 19 janvier 2022 sans que leur recrutement dans le programme Xeyu Ndaw Ni soit une réalité. «Nous avons fait tout ce que vous nous avez demandé dans les délais. Mais depuis cette date, nous vous avions adressé des lettres de demande suivies, mais aucune n’a été répondue jusqu’à présent. Ce comportement est à déplorer de notre tutelle. Nous savons que beaucoup de ministères ont fini de prendre leur quota dudit programme. Donc, nous ne comprendrons pas pourquoi cette léthargie», s’interrogent les membres du collectif.





Pourtant, le ministère de tutelle avait déclaré avoir saisi le ministre chargé du programme « Xeyu Ndaw Ni afin qu’il puisse apporter des réponses relatives à leurs préoccupations soulevées sur ledit programme. Mais depuis cette date, aucune réponse, malgré les lettres de rappel envoyées à cet effet.





«Nous dénonçons cette attitude. Monsieur le Ministre, nous déplorons avec la dernière énergie que 20 chauffeurs de camions-citernes soient recrutés par vos services sans aucun mérite, si ce n’est que de la complaisance. Pendant ce temps, des chauffeurs qualifiés en notre sein attendent leur recrutement depuis des années. Ce genre de pratique indécente de la part de certains de vos collaborateurs doit cesser. Les recrutements doivent se faire dans la transparence» écrit-on dans la lettre.