Bus saccagé à Guet-Ndar : Quatre frères arrêtés et déférés

L’affaire du bus saccagé à Guet-Ndar suite à un accident en décembre dernier et qui avait occasionné le décès d’un enfant de 8 ans, est loin de connaitre son épilogue. En effet, 4 frères soupçonnés d’avoir détruit le pare-brise et le rétroviseur du véhicule, ont été arrêtés et déféré au parquet. Leur arrestation fait suite à une plainte déposée par le propriétaire du véhicule qui dit avoir reconnu les 4 frères lors de l’accident au cours duquel un autre bus avait aussi été incendié.





Les familles et voisins des accusés qui avaient pris d’assaut le tribunal pour connaitre l’issue de cette affaire, avaient du mal à se retenir au moment où les 4 frères ont été déférés. La tristesse et le désarroi étaient les sentiments les mieux partagés au moment où les quatre jeunes hommes, menottes aux mains, quittaient le temple de Thémis pour rejoindre la Maison d'Arrêt et de Correction.





Certaines personnes, à la vue de cette scène "insupportable", se sont évanouies et d'autres ont éclaté en sanglots et pleuraient comme chèvre qui pisse.