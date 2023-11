Cadavre déterré à Kaolack : le grosse colère de Fadel Barro

Dans un entretien paru ce jeudi dans Source A, Fadel Barro crie son indignation pour l’exhumation du cadavre d’un supposé homosexuel à Kaolack. «Comment sommes-nous capables de nous traiter nous-mêmes de cette manière en tant qu’Africain, Sénégalais et Kaolackois ?», interroge le cofondateur et ancien coordonnateur de Y’en a marre.



L’activiste est d’avis que cet acte trahit «cette violence qui couve en nous-mêmes, et surtout chez les jeunes». Il dit «beaucoup» s’en inquiéter : «Comment se venger de quelqu’un après sa mort ? C’est une telle lâcheté ! Quelles que soient par ailleurs les explications qu’on peut fournir.»



Fadel Barro ajoute : «On peut ne pas être d’accord avec les homosexuels, mais un cadavre, c’est un cadavre. Il doit être enterré. (…) Un cadavre… Cela veut dire qu’il y a beaucoup de travail à faire.»