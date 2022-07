Cadre de vie : Serigne Babacar Sy Dabakh s’attaque à l’incivisme

Ville sainte de Tivaouane

Le porte-parole du Khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Dabakh s’est s’attaqué à l’incivisme. Il a dénoncé le rejet des déchets dans les canalisations et dans les rues. Il s’exprimait après la prière des deux rakas de la Tabaski dans la capitale du Tidianisme.





Le porte-parole du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Dabakh a mis le doigt sur certains comportements inciviques. Après la prière des deux « Rakas », le guide religieux a dénoncé le déficit de culture de la préservation du public. De manière explicite, il a regretté la banalisation des rejets des déchets dans les canalisations et dans les rues. « Les canalisations ne doivent pas être des réceptacles de déchets. Si ces canalisations sont obstruées, l’eau ne pourra plus ruisseler et elle finira par être refoulée dans la rue et dans des maisons », a prêché le guide religieux dans une vidéo largement partagée. Par la suite, le porte-parole a lancé un appel aux fidèles afin qu’ils s’investissent davantage dans la lutte contre l’insalubrité aussi bien dans l’espace public qu’à l’intérieur de leur maison.





Le guide religieux a demandé aux fidèles d’éviter de dire qu’il appartient à l’Etat d’assurer la propreté des rues. Pour lui, chaque citoyen a sa part de responsabilité dans la préservation de notre cadre de vie. « Si les rues sont sales, les chambres et l’esprit le seront. Nous devons arrêter de jeter les déchets dans les rues », a argumenté le guide religieux qui a magnifié les efforts de l'Etat en matière de construction d’ouvrages d’assainissement dans la cité religieuse.