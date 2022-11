Cagnotte en ligne : plus de 11 millions de Francs CFA mobilisés pour Pape Alé Niang

11 F CFA millions mobilisés pour Pape Alé Niang

Une bonne partie de la population sénégalaise particulièrement les "patriotes" (mouvance de Ousmane Sonko) ont lancé une cagnotte pour soutenir le journaliste "injustement" emprisonné, Pape Alé Niang.





La cagnotte a été initiée le 11 novembre. Plus de onze millions FCFA ont été récoltés, dépassant largement l’objectif initial 10 millions.





Ces chiffres ont été divulgués par Hannibal Djim, initiateur de cette activité.





On se rappelle que Seydina Oumar Touré, dit Capitaine Touré, avait également bénéficié des mêmes faveurs de la part des patriotes. Il avait empoché 40 millions fcfa.





Dans la même veine, feu Imam Alioune Badara Ndao a été soutenu dans sa maladie, avec une collecte de plus de 32 millions FCFA pour son traitement et sa prise en charge médicale. Malheureusement, il est décédé et cette somme servira à l'accompagnement de son Daara, qu'il laisse derrière lui.