Cambérène : Il tue son petit frère, ses deux cadets masquent le crime

Un drame familial suscite l'indignation à Cambérène où le mécanicien l. Seck a planté trois coups de couteau à son petit frère Al. Seck qui en est mort.





Selon des sources de Seneweb, les deux frères cadets du présumé meurtrier ont masqué le crime. Après être passés au niveau d'une structure sanitaire à Cambérène et à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, les deux complices du mis en cause ont transporté le corps sans vie de leur ainé au commissariat de l'Unité 15 des Parcelles-Assainies. Là, M. Seck et AB. Seck ont livré une version des faits pour étouffer le crime.





"Notre grand frère Al. Seck est rentré à la maison vers 3 h avec des blessures. Il a été poignardé à la cité Fadia, lors d'une bagarre, d'après ses dires. Il a succombé à ses blessures lors de son évacuation à l'hôpital", ont-ils déclaré aux hommes du commissaire M. Khouma.





Séance tenante, ce dernier a envoyé ses éléments de la brigade de recherches à la cité Fadia où d'intenses investigations ont été menées. Mais aucune bagarre n'a été signalée aux policiers. L'enquêteur en chef a interpellé les deux frères qui ont été placés en garde à vue pour nécessité d'enquête.





Interrogé sur procès-verbal, M. Seck a fini par avouer l'identité du meurtrier : "Mon frère ainé a poignardé mortellement Al. Seck dans notre maison, vers 3 h, au cours d'une bagarre." Dénoncé, le mécanicien l. Seck a été arrêté pour meurtre. Tous les trois frères ont été placés en garde à vue.





Ce qui s'est passé





Al Seck, ivre comme un Polonais, semait la terreur dans la maison familiale. Pour y mettre un terme, il aurait été décidé de l'éliminer physiquement. Le présumé meurtrier et ses deux frères cadets ont alors ourdi un plan pour masquer leur crime. M. Seck et AB. Seck ont transporté, après le forfait, le corps sans vie à bord d'un véhicule pour faire croire à une bagarre mortelle qui serait survenue à la cité Fadia.