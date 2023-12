Cambriolage à la Médina : les aveux terrifiants du cerveau

Un braquage suivi d'une fusillade a été perpétré mercredi en plein jour dans un magasin situé à proximité du stade Iba Mar Diop de la Médina. L'auteur du tir qui a blessé un policier lors du vol a été appréhendé. Ce dernier identifié sous le nom de Ousmane Ben Afane Ndiaye est un caïd redoutable. Multirécidiviste, il avait été déféré, courant 2020, suite à une série de cambriolages qui portent sa signature.



D'après L'Observateur, il a fait des confessions détonantes lors de son audition, avouant avoir "expressément acheter l'arme à feu pour les besoins de ce braquage et autres éventuels forfaits similaires."



Face aux enquêteurs, le mis en cause a été, toutefois, peu loquace sur son acolyte en fuite, ainsi que le mode opératoire mis en place pour dépouiller la victime de 4 millions de francs Cfa. L'enquête se poursuit pour savoir si les malfrats connaissaient leur victime et s'ils l'avaient pris en filature le jour du braquage.



Ainsi, indique le journal, les commissaire Sankharé et ses hommes de la Sûreté urbaine (Su) vont entendre leur collègue blessé par balle, souligne L'Obs.