Cambriolage d’un magasin à Louga : 300 portables d’une valeur de vingt millions F CFA emportés

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 juillet 2023 vers trois heures du matin, des individus non encore identifiés ont fait irruption dans le magasin du commerçant Lamine Gueye alias Pakala sis au centre commercial réseaux bi près de l’église dans la commune de Louga.





Les malfrats ont défoncé la porte centrale du magasin et emporté plus de 300 téléphones portables haut de gamme d’une valeur de vingt millions de francs CFA. C’est le vigile et un conducteur de moto jakarta qui l’ont appelé au téléphone pour l’informer du cambriolage de sa boutique.





Sans perdre de temps, le commerçant a vite rallié les lieux pour constater les dégâts.