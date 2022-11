Cambriolage en plein jour : La police des Hlm démantèle un redoutable gang

La police des Hlm démantèle un redoutable gang

Ouf de soulagement pour les habitants de Bopp ! Les éléments du commissariat des Hlm 5 ont mis fin aux agissements du gang de cambrioleurs qui avait perpétré un vol dans ce quartier de Dakar, au cours du mois de mai. Selon les informations de Seneweb, les policiers avaient arrêté, puis déféré quatre malfaiteurs de cette bande, dont le chef, Kara, vient d'être neutralisé, à la suite d'une longue cavale. Détails !





Le cambriolage commis en plein jour dans le domicile d'un bijoutier situé à Bopp ne sera pas impuni. Et pour cause ! La police des Hlm 5 a réussi à démanteler le gang incriminé, suite à d'intenses investigations.





Au cours du mois de mai dernier, Kara et quatre de ses compères ont toqué, vers 11 h, au domicile du bijoutier. L'un des malfaiteurs s'est présenté comme étant un fils du bijoutier pour convaincre la femme de ménage à ouvrir le portail.





Une fois à l'intérieur, les cinq bandits ont tenu en respect les deux ménagères sous la menace d'un couteau avant de fouiller du fond en comble la maison.





Selon les informations de Seneweb, les cinq assaillants sont repartis avec des bijoux en or et en argent, des téléphones portables et une certaine somme d'argent. Au total, les cambrioleurs avaient emporté une valeur estimée à 2 millions de francs Cfa.





L'enquête ouverte par les limiers du commissariat des Hlm 5 a permis de faire chuter deux membres de ce gang qui ont été déférés au tribunal. Poursuivant leurs investigations, les hommes du commissaire Bintou Doumbia ont mis fin à la cavale de deux autres mis en cause.





Après l'arrestation de 4 malfaiteurs, le chef de gang est tombé à Kaolack





Considéré comme l'un des plus redoutables cambrioleurs de Dakar, le malfrat Kara s'était éclipsé dans la nature depuis six mois. Malgré l'arrestation de ses compères, ce chef gang a réussi à déjouer plusieurs plans des forces de l'ordre. Mais les policiers des Hlm 5 n'ont pas lâché prise. Ces enquêteurs rompus à la tâche ont poursuivi leurs investigations. Ce qui a conduit à la chute du caïd Kara, à l'issue de l'exploitation d'un renseignement.





Arrêté à Kaolack grâce à la collaboration des limiers du Salam, le chef de la bande a été acheminé au commissariat des Hlm 5 où il est placé en garde à vue.





Poursuivi pour association de malfaiteurs et cambriolage, Kara sera déféré incessamment au tribunal.