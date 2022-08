Cambriolages à Kolda : La police démantèle un redoutable gang de voleurs

Un réseau de voleurs impliqué dans des cas de vol et de cambriolage a été démantelé par les éléments du commissariat central de Kolda. Les limiers ont interpellé deux malfrats dont un ressortissant guinéen et deux receleurs, selon des sources de Seneweb. Détails d'une belle prise réalisée par les hommes du commissaire Malick Dieng.





Tout est parti dans la nuit de dimanche au lundi derniers, lorsque les policiers de Kolda, en patrouille, ont aperçu, vers 4 h du matin, un individu porteur de deux bonbonnes de gaz. Sans tarder, les limiers en tenue ont intercepté le voyageur nocturne qui était dans l’impossibilité de justifier la provenance des objets trouvés par-devers lui.





Ainsi, ce ressortissant guinéen a été embarqué au commissariat central de Kolda où il a été placé en garde à vue pour nécessité d'enquête. Malheureusement pour lui, A. Ba sera rattrapé par son passé, après son identification.





Au lendemain de son interpellation, une de ses victimes s'est présentée au poste de police en vue de signaler le cambriolage de son dépôt de gaz dans la nuit, au moment où il pleuvait au quartier Saré Kémo. L'enquête révélera que l'homme âgé de 33 ans est l'auteur du cambriolage. Mis devant le fait accompli, le malfrat de nationalité guinéenne a reconnu les faits avant de livrer l'identité de ses compères.





D'après des sources de Seneweb, le sieur Bâ a confié que son complice était également son tuteur à Kolda. Aussitôt, les hommes du commissaire Malick Dieng ont arrêté A. F. Faty dénoncé par son acolyte.





Après l'interpellation de deux cambrioleurs, la police fait tomber deux receleurs





Suite à l'arrestation de ces deux cambrioleurs, l'enquête a permis également de mettre la main sur deux receleurs.





Z. Diallo, âgé de 25 ans, a été interpellé en possession d'une moto Jakarta volée par cette bande, alors qu'il ne disposait d'aucun document valable pour sa mise en circulation. Quant à I. Diallo, âgé de 45 ans, il a été désigné par les deux malfrats comme étant leur receleur.





L'impressionnant butin saisi lors de la perquisition





La perquisition effectuée dans le domicile des mis en cause s'est révélée fructueuse. Les policiers ont retrouvé sur les lieux six bonbonnes de gaz (plus les deux autres saisies sur le Guinéen), une moto Jakarta, un vélo, deux ventilateurs, cinq chaises, cinq seaux, des ustensiles de cuisine, des documents afférents à la conduite de véhicules et de motos Jakarta, six téléphones portables et le matériel servant à défoncer les portes des magasins et des chambres des victimes.





Les mis en cause s’activaient également dans le trafic de drogue. En effet, la police a saisi une quantité de 500 g, lors de cette perquisition, d'après des sources de Seneweb.





L'information relative à l'arrestation de ces deux cambrioleurs s'est répandue dans le quartier Saré Kémo comme une traîné de poudre. Ainsi, les populations ont poussé un ouf de soulagement. Et une dizaine de victimes ont défilé devant les enquêteurs du commissariat central de Kolda. Certaines ont déjà identifié leurs objets volés.





Placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, entre autres, le ressortissant guinéen, son compère sénégalais et les deux receleurs seront présentés au procureur demain mercredi, sauf changement de dernière minute.