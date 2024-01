Cambriolages au Mali : les cerveaux Burkinabé cernés à Tamba

Les gendarmes de la Section de recherches (Sr) de Tambacounda ont mis hors d’état de nuire le gang de Burkinabé dirigé par les frères Ibrahima et Moustapha Dabré, opérant principalement au Mali.



Leurs forfaits accomplis, les cambrioleurs se réfugiaient au village aurifère de Diyabougou, au Sénégal, renseigne L’Observateur.



Celui-ci rapporte : « Avec le concours de leurs collègues de renseignement, les pandores de Tamba vont, au bout d’une semaine de recherches, localiser et arrêter les cerveaux du gang, les Burkinabé Ibrahima et Moustapha Dabré. »



Avant de préciser que l’enquête a permis de révéler les coups perpétrés au Mali dont le dernier en date porte sur un braquage d’une boutique de transfert d’argent. Après avoir neutralisé le gérant sous la menace d’un pistolet automatique de calibre 9 mm, les assaillants ont réussi à emporter 350 000 F CFA et trois téléphones portables, souligne la source.



Celle-ci indique qu’informé de la présence des caïds sur le sol sénégalais, le commandant de la Sr de Tamba a lancé ses hommes à leurs trousses : « Premier à être appréhendé, Ibrahima Dabré pass aux aveux et coopère avec les gendarmes pour faciliter la chute de son acolyte » en fuite.



Le fugitif sera surpris dans un coin interlope communément appelé « Niafa ». Il détenait par dévers lui un lot d’objets volés. Les pandores ont également saisi le pistolet automatique.



Les deux Burkinabé ont été déférés au parquet de Tamba au terme de leur garde à vue.