Camp Dial Diop : Les honneurs de l’armée au capitaine Mamadou Sarr

De par sa trajectoire tant civil que militaire, le capitaine Mamadou Sarr a reçu, en cette matinée du mercredi 24 février 2021, une honorable distinction. Les commandements ont décidé de donner son nom à une salle de sport de dernière génération, construite au camp Dial Diop. Le choix est loin d’être fortuit.En effet, bien que peu connu de la nouvelle génération, le Capitaine en réserve Mamadou Sarr a fait les beaux jours de l’athlétisme national.Du haut de ses 83 ans, le Capitaine Sarr est détenteur de plusieurs médailles en athlétisme et a su représenter le drapeau national dans plusieurs compétions au niveau international. Il a été neuf fois sacré champion du Sénégal aux 400 mètres. En outre, il a formé bon nombre d’athlètes au niveau de l’Asfa.Son parcours est donc aujourd’hui récompensé. Une distinction qui failli faire couler des larmes. Avec une voix empreinte d’émotion, le Capitaine Sarr déclare : « Je n’ai eu autant de plaisir. Honneur ne saurait être plus grand, bien que le Président Senghor m’eût déjà décoré ».Présent à la cérémonie, le Général Mamadou Mansour Seck a parlé du Capitaine Mamadou Sarr comme un « héros national ». «Je me rappelle que les beaux jours de l’Asfa ont été faites devant le Capitane Mamadou Sarr qui y a joué un grand rôle surtout dans le domaine de l’athlétisme ».La salle de sport qui porte désormais le nom du Capitaine a une large capacité d’accueil. Elle vient s’ajouter au dispositif mis en place par l’armée afin d’augmenter la capacité opérationnelle des unités.