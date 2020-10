Camp Pénal : "Rangou lasse et fatiguée, mais obligée de..."

Fatoumata Barry dite «Rangou», placée sous mandat de dépôt depuis le 5 juin dernier, pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire, traverse une période sombre en prison.Détenue à la chambre 3 de la maison d’arrêt pour femmes de Camp pénal, Rangou partage sa cellule avec une trentaine de détenues.D’après les informations de L’Observateur, elle est préposée à la cuisine et à la vaisselle. Elle entretient aussi de très bonnes relations avec la cheffe de chambre."Une situation très difficile pour elle. Rangou se sent fatiguée et lasse mais elle est obligée d’endurer les règles de la vie carcérale", fait savoir son avocat, Me Abdoul Aziz Djigo.