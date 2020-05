Campagne agricole 2020 : Tout le dispositif sera mis en place d’ici le 15 juin (ministre)

Tout le dispositif agricole sera mis en place d’ici le 15 juin prochain. C’est ce qu’a révélé le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Professeur Moussa Baldé. Il renseigne que déjà, 10 000 tonnes de semences certifiées et 4000 tonnes de semences sous-certifiées de riz, ont été distribuées aux producteurs.









«Ce que je peux dire, c’est que tout le processus réglementaire que nous devrions faire pour la mise en place est déjà fait, les notifications, les planifications de mise en place. Ainsi, nous avons commencé au niveau des régions Sud et Sud-Est. Déjà on avait mis en place 10 000 tonnes de semences certifiées d’arachides et 4000 tonnes de semences certifiées de riz», a-t-il révélé au micro de la Rts.





Et d'ajouter : «Ce processus va continuer et nous voulons que la mise en place et la cession des intrants puissent se terminer au plus tard le 15 juin. Cette année, on attend un bon hivernage et on sait qu'il ne va pas tarder. Il a même commencé au niveau de Kédougou».