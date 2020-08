Campagne agricole / Ziguinchor : Le ministre Moussa Baldé en tournée dans le Sud

Avec une mécanisation allant du labour à la récolte, une pluviométrie déjà supérieure à 1000 millimètres, des surfaces emblavées jamais atteintes, des semences de qualité en quantité et un engouement réel de retour vers l'agriculture, le ministre de l'Agriculture est rassuré que l'autosuffisance en riz sera une réalité à Ziguinchor.Moussa Baldé a fait le constat ce lundi au cours d'une tournée de suivi de la Camargue agricole qui l'a mené d'abord à Afignam où il a réceptionné provisoirement les travaux de réhabilitation du barrage.Ensuite il s'est rendu à Tendouck dans le Blouf. Là, il s'est félicité de la marche de la mécanisation de la riziculture.En effet, les femmes de la localité ont emblavé une vallée abandonnée de 50 hectares et attendent un rendement de 3 tonnes à l'hectare.Puis Moussa Baldé et sa délégation se sont rendus à Adèane où la riziculture suit pas à pas "les voies de l'émergence" avec 12 hectares emblavés.Enfin le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural a visité Djibelore où on s'active dans diverses cultures.