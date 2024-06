Campagne de désinfection : Le Service d'hygiène de Pikine en action

Le service d'hygiène de Pikine va lancer une vaste campagne de désinfection des lieux de culte, des daaras et des foras, dans le but de lutter contre les maladies et d'assurer un environnement sain pour tous. Cette initiative, essentielle pour la santé publique, vise à réduire les risques de propagation des infections en assainissant ces espaces de rassemblement importants.







Selon l'adjudant chef de la brigade de Pikine, Pape Malal Sow,la désinfection des lieux de culte, des daaras (écoles coraniques) et des foras est une réponse proactive aux préoccupations croissantes concernant l'hygiène et la santé. Ces lieux, fréquentés quotidiennement par de nombreuses personnes, peuvent devenir des foyers de propagation des maladies si des mesures adéquates ne sont pas prises.





En parallèle des opérations de désinfection, une vaste campagne de sensibilisation sera menée auprès des populations locales. L'objectif est de promouvoir des pratiques de propreté et d'hygiène qui contribuent à prévenir les infections et à maintenir un environnement sain.