Campagne de vaccination du Cheptel au Sénégal : Ces ambitieux objectifs à atteindre dans 7 mois

La campagne de vaccination du cheptel est programmée durant la période du 05 septembre 2022 au 31 mars 2023. Elle va durer 07 mois. Le Sénégal s’est fixé d’ambitieux objectifs à atteindre pour se conformer aux standards sanitaires internationaux. Au moins 9000 000 ovins et caprins, 2500 000 bovins, 350 000 chevaux seront vaccinés contre la peste équine et 5000 000 de volailles contre la maladie de Newcastle. Cette annonce a été faite par le docteur Imam Thiam, président de l'ordre des vétérinaires du Sénégal.





Le président a souligné les efforts consentis par la tutelle pour avoir suffisamment de vaccins lors des campagnes précédentes. "Nous pouvons ainsi espérer un approvisionnement efficace et efficient pour l'ensemble des acteurs afin que les objectifs soient définitivement atteints durant cette présente campagne" dit-il. Il a par ailleurs invité les mandataires, au respect des délais d'exécution de la campagne, la rédaction et le dépôt des rapports. Il revient aux directeurs régionaux de veiller au respect de ces mesures.





Toutefois, le docteur Thiam rappelle au ministère de l'Elevage et de la Production animale que le paiement du mandat reste toujours un sérieux handicap à la réalisation des besoins en moyens humains et matériels des vétérinaires mandataires.