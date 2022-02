Can 2021- Supporters et familles des Lions laissés en rade à Dakar: Les explications d’Air Sénégal

Air Senegal apporte des précisions sur les familles des joueurs laissés en rade à Dakar

Air Sénégal reçoit une volée de bois vert depuis ce dimanche matin. Sous le feu roulant des critiques après l’annulation du vol devant convoyer les familles des joueurs, certains membres de la Fédération sénégalaise de football et des supporters (100 passagers), le pavillon national s’est fendu d’un communiqué pour apporter des précisions.





« Dans sa volonté d’accompagner les supporters qui souhaitent assister à la finale disputée ce dimanche par nos Lions, Air Sénégal a mis en place 3 vols pour environ 750 passagers, dont un affrété auprès d’une compagnie européenne. Ledit avion a été bloqué par l’aviation civile Capverdienne d’où il devait décoller pour arriver à Dakar », explique Air Sénégal qui souligne que « les raisons de ce blocage sont en cours d’investigation ».





« Ce vol dit VIP d’environ 100 passagers a donc été annulé. Les deux autres vols on décollé et sont arrivés à Yaoundé avec près de 600 supporters qui, pour un billet d’avion à 180.000 FCFA, seront pris en charge en termes de visa, repas, bus et ticket de stade », poursuit-il.