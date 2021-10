Canaries : 1 mort et 44 rescapés dans un naufrage

Des migrants décédés aux Iles Canaries

Quarante-quatre personnes ont été secourues, au large des îles Canaries, dans un bateau qui a passé une semaine en mer. Un homme a été retrouvé mort, parmi les passagers de l’embarcation, ce dimanche 17 octobre.





C'est quand le navire a été aperçu à la plage d'Anfi del Mar, dans le sud de l'île de Grande Canarie, qu'une opération de secours a été lancée, assure une porte-parole des garde-côtes.





L'embarcation serait parti du Maroc et les rescapés étaient tous des hommes parmi lesquels des mineurs en provenance du Maghreb. Ils ont reçu des soins médicaux, avant d'être acheminés au port voisin d'Arguineguin pour y être examinés.





Un second bateau, situé à environ 5 milles nautiques de Blaya avec 70 personnes à son bord, est aussi aperçu, a informé le Centre de coordination régionale des îles Canaries.





Au large de la côte sud de l'Espagne, un corps a été découvert. Neuf corps ont été, pour le moment, repêchés, à la suite de ce drame. Quinze occupants de l’embarcation sont toujours portés disparus. Deux hommes ont été retrouvés vivant à bord du bateau et une femme secourue en mer.





Les garde-côtes ont également porté assistance, hier dimanche, à 16 navires au large des îles Baléares, mettant ainsi à l'abri 203 personnes, dont 8 femmes, a indiqué la délégation du gouvernement espagnol dans l'archipel.





Entre le 14 et le 15 octobre, quelque 600 migrants sont arrivés sur les côtes de l’archipel. Selon le ministère de l'Intérieur, ce sont plus de 27 000 migrants qui sont arrivés par la mer en Espagne, dans les îles Baléares ou Canaries, entre janvier et fin septembre, soit 54 % de plus qu'en 2020, sur la même période.