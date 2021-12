Cap Skirring accueille son premier vol international ce Dimanche 5 Décembre

Après une fermeture au trafic durant deux ans, l’aéroport de Cap Skirring accueille ce dimanche 5 décembre son premier vol international.





La réception de ce premier vol intervient suite à la réhabilitation de cet aéroport par l’AIBD SA, dans le cadre du Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS), initié en 2018 par le chef de l’Etat.





Ce moment très attendu par les populations de la Casamance, particulièrement les acteurs du tourisme, sera ponctué de festivités pour réserver un accueil riche en couleurs aux touristes, selon un communiqué de l’AIBD SA.





Les travaux qui avaient démarré le 17 septembre 2021, après la fusion entre l’AIBD SA et ADS (les aéroports du Sénégal), ont concerné la réparation de la piste d’atterrissage, la signalisation horizontale et la réalisation d’une voie de circulation,indique le texte.





Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, présidera la cérémonie d’ arrivée de ce premier vol international.