Cap Skirring : Les eaux de pluie inondent la ville

Les fortes pluies de ce matin au Cap Skirring ont provoqué la montée des eaux au niveau de la station balnéaire et bloqué les activités en ville. Les trombes d'eau en provenance de l’aéroport et du Club Med ont inondé la place du rond-point du Cap Skirring, le marché artisanal et tous les espaces de commerce sur cette artère. La circulation a été interrompue durant des heures (voir vidéo).