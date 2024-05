Cap Skirring : un ressortissant français tué puis enterré en catimini

Philippe Henri Nonnet, ressortissant français, est mort dans des conditions atroces. Son corps a été retrouvé enterré à côté de Bassiné, situé à quelques encablures de Cap Skirring, renseigne Libération.



Selon le quotidien d’information, la victime, née en 1952 à Châtre en France, était portée disparue depuis le 26 mai dernier. Le ressortissant français a été retrouvé mort quatre jours après le signalement de celle-ci.



L’enquête ouverte par les éléments de la Brigade de gendarmerie de Cap-Skirring a abouti à l’arrestation du nommé Y. Kandé. « Le présumé meurtrier est un mécanicien-garagiste établi à l’entrée de Cap Skirring. Il était un ami du septuagénaire, qui lui aurait remis la rondelette somme de plus de 10 millions de francs CFA pour l’achat d’un véhicule à Dakar », a appris la source.



Cuisiné par les gendarmes-enquêteurs, il a craqué, avouant, poursuit celle-ci, « avoir séquestré la victime, après l’avoir piégé avant de la tuer et de l’enterrer ». Placé en garde à vue, il est retourné sur les lieux du crime pour une reconstitution des faits, rapporte le journal.



Le corps de Philippe Henri Nonnet a été transféré à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor. Il s’agit du sixième meurtre enregistré en un an dans cette zone touristique, décompte Libération.