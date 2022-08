Capture du dividende démographique : Ces défis à relever pour la réalisation des ODD

En novembre 2022, la population mondiale atteindra le seuil symbolique des 8 milliards de personnes habitant la planète Terre. Cette croissance spectaculaire est, en grande partie, imputable à l'augmentation du nombre d'individus en âge de procréer et s'accompagne d'une évolution marquante des taux de fécondité, de l’espérance de vie sur fond d’urbanisation grandissante et d’accélération des migrations, selon le gouverneur de la région de Sedhiou.





Le chef de l'exécutif régional a lu le discours du ministre de l’Économie, du Plan et de la Construction citoyenne, lors de la Journée mondiale de la population (JMP). À l’instar de la communauté internationale, le Sénégal commémore la célébration de la Journée mondiale de la population, célébrée chaque année le 11 juillet, mais décalée à la date d’aujourd’hui 18 août, pour raison de conflit d’agendas nationaux.









L’édition 2022 de la Journée mondiale de la population porte sur le thème «Un monde de 8 milliards : garantir un futur résilient». Il faut donner du pouvoir à 8 milliards de personnes. Il s’agira de redoubler d’efforts et assurer le progrès vers la réalisation des ODD.





Dans ce dessein, il faut améliorer la condition féminine. Cependant, la prévalence encore élevée des violences basées sur le genre, des mutilations génitales féminines et autres pratiques néfastes telles que le mariage des enfants, notamment dans les régions du Sud, en particulier à Sedhiou, démontre suffisamment l’ampleur des défis à relever.





Entre autres défis, il faut propulser l’autonomisation des femmes qui représentent un peu plus de la moitié de la population sénégalaise, mais aussi promouvoir l’égalité du genre. «Le développement durable ne peut être atteint que si les femmes disposent, à l’instar des hommes, des droits et des choix en matière de santé, de procréation, d’éducation, d’emploi/employabilité et d'économie», dit-il.





Ainsi, la capture du dividende démographique proviendra de la combinaison de l’ensemble de ces efforts. «Cette fenêtre d’opportunité qui s’ouvre pour le Sénégal doit être saisie, afin de transformer le potentiel de la jeunesse en levier économique et social puissant».





Ces efforts notoires du Sénégal





Au Sénégal, selon les dernières estimations de l’année 2022 de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), la population sénégalaise est de 17 738 795 dont 8 825 227 d’hommes et 8 913 568 de femmes avec un taux de croissance annuel moyen de 2,5 %. Le Sénégal a réalisé des progrès remarquables dans le domaine de la santé de la reproduction. La baisse considérable du taux de mortalité maternelle, qui est passé de 392 (en 2010) à 236 (en 2017) décès maternels pour 100 000 naissances vivantes constitue une prouesse à saluer. Pour autant, nous demeurons loin de l’objectif de zéro décès maternel évitable, notamment dans les régions telles que Sédhiou.





«Dans cette région qui nous accueille aujourd’hui, les statistiques officielles de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie reflétaient qu’en 2013, on dénombre 549 décès pour 100 000 naissances vivantes.Il est donc urgent de poursuivre les investissements pour la formation du personnel et l’équipement des structures sanitaires, tout en poursuivant les efforts pour la satisfaction totale des besoins en planification familiale».